В Шатуре после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику для 76 тыс. жителей

В медицинском учреждении установлено современное оборудование, в том числе флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Взрослая поликлиника на 255 посещений в смену заработала в Шатуре после капитального ремонта. Медицинскую помощь в учреждении смогут получать свыше 76 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Шатуре возобновила прием пациентов взрослая поликлиника на 255 посещений в смену на улице Интернациональная. В здании проведен капитальный ремонт: заменен фасад, окна, двери, инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка помещения, установлены новая мебель и навигация", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в поликлинике установлено современное оборудование, в том числе флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ. Прием ведут врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты: кардиолог, невролог, ЛОР, эндокринолог, хирург, травматолог-ортопед, уролог и другие. Также работает кабинет неотложной помощи.

"Взрослая поликлиника в Шатуре обслуживает более 76 тыс. жителей. Благодаря ремонту здесь оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача. Также в поликлинике работают кабинеты выписки рецептов на льготные лекарства и телемедицины. Кроме того, организован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ для разделения потоков",- процитировали в материале слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.