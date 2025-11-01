В ОП предложили разделить тесты по языку для детей мигрантов и беженцев

Председатель комиссии Общественной палаты по добровольчеству и молодежной политике Павел Савчук отметил, что беженцы прибывают незапланированно и у них нет возможности на высоком уровне выучить русский

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Требования в ходе тестирования на знание русского языка для детей-мигрантов и детей-беженцев должны быть разными. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по добровольчеству и молодежной политике, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук на сессии "Обсуждение реализации новой концепции миграционной политики" на форуме "Сообщество".

"В рамках обязательного тестирования по русскому языку ребенок-мигрант и дети-беженцы имеют одинаковые требования к сдаче этого теста, но мы понимаем, что дети мигрантов приезжают в Россию с родителями запланированно, они готовятся к этой поездке, а дети-беженцы прибывают незапланированно, у них нет возможности на высоком уровне выучить русский язык. Поэтому здесь нужен дифференцированный подход, чтобы у нас не было проблемы с ростом числа детей, не посещающих школы", - сказал Савчук.

По его словам, согласно концепции миграционной политики, доля не охваченных образованием детей иностранных граждан должна снижаться. "Поэтому здесь должны быть дифференцированные уровни [тестирования] для разных категорий: беженцы и мигранты", - сказал Савчук.

Он отметил, что в РКК работает два учебных центра для детей мигрантов: в Москве и Петербурге, они проводят обучение русскому языку как иностранному и рассчитаны на 300 человек. "Там находятся не только дети из стран ближнего зарубежья, но и много детей беженцев, которым РФ предоставила убежище. Там есть дети из Афганистана, Конго, Нигерии, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Палестины, которые находятся законно на территории России", - сказал Савчук.

С 1 апреля 2025 года в России тестирование на знание русского языка стало обязательным условием для приема в школу детей мигрантов.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.