Приставы Москвы в 1,5 раза увеличили объем взысканных средств в пользу граждан

Общая сумма взысканий за девять месяцев 2025 года составила более 75,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в этом году на 50% увеличили объем взысканных средств в пользу граждан и организаций, включая банки. Об этом стало известно из сообщения Главного управления ФССП по Москве ко Дню судебного пристава.

"За 9 месяцев текущего года судебными приставами Москвы взыскано свыше 75,4 млрд рублей в пользу граждан и организаций. В [том числе в] пользу несовершеннолетних за этот период взыскано свыше 3,4 млрд рублей", - сообщил главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года столичные приставы взыскали в пользу граждан и организаций 51 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей алиментов. Там самым, общий объем взысканий вырос почти на 50%, а объем взысканных алиментов - на 500 млн рублей.

В числе других производств столичные приставы обеспечили за девять месяцев перечисление долгов по зарплате на 833,4 млн рублей.

Кроме того, московские приставы обеспечивают охрану в столице 45 судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, а также 471 участка мировых судей. При осуществлении пропускного режима в зданиях и помещениях судов судебными приставами выявлено 2 852 запрещенных к проносу предмета, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан.