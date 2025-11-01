Ветераны СВО с лета получили более 1 300 комплектов адаптивной одежды

Для каждого предусмотрено три комплекта: летний, зимний и демисезонный, рассказали в фонде "Защитники Отечества"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный фонд "Защитники Отечества" выдал более 1 300 комплектов адаптивной одежды ветеранам СВО с лета 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Фонд "Защитники Отечества" выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технического средства реабилитации. Для каждого предусмотрено три комплекта: летний, зимний и демисезонный. При этом используются модели, разработанные победителями международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях". Всего с лета 2025 года фонд выдал более 1 300 комплектов адаптивной одежды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2025 году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Белоруссии, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.

"Героям необходима современная, удобная и качественная одежда на разные случаи жизни. Наша общая задача - поддержать их и в этом, чтобы они могли чувствовать себя комфортно, заниматься домашними делами, работать и воспитывать детей", - приводит пресс-служба слова статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.