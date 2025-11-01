В Кузбассе начались перебои с электроснабжением из-за непогоды

В регионе также зафиксировали несколько лесных пожаров

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Перебои с подачей электроэнергии фиксируются в нескольких населенных пунктах Кемеровской области, сообщили в департаменте электроэнергетики региона. Также в области зафиксированы несколько ландшафтных пожаров.

"В связи с ухудшением погодных условий в ночь с 1 на 2 ноября - ветер до 23 м/с и дождь, переходящий в снег, по северу области наблюдаются точечные отключения электроэнергии. Сейчас энергетики восстанавливают линии электропередачи в Кемеровском, Яшкинском, Беловском, Юргинском и Гурьевском районах. В работах по ликвидации технологических нарушений задействованы 28 бригад - это 82 человека и 28 единиц техники", - сообщили в департаменте.

Глава Беловского района Владимир Астафьев подтвердил, что из-за порывистого ветра наблюдаются перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов. На месте развернут оперативный штаб по ликвидации аварийных ситуаций. Также мобилизованы все аварийные бригады для устранения последствий. Глава города Топки Сергей Фролов также сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями случаются различные аварии. По данным местной администрации, аварийные бригады работают для устранения проблем с электроэнергией.

В пресс-службе компании "Россети Сибирь" сообщили, что зафиксированы точечные нарушения в сети на севере и в центральной части Кемеровской области. В частности, энергетики восстанавливают работу отдельных энергообъектов в Кемеровском, Яшкинском, Беловском, Юргинском и Гурьевском районах региона. Электроснабжение обесточенных потребителей планируется восстановить в ближайшее время.

Также в ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что в регионе произошло несколько пожаров, тушение которых было осложнено из-за сильного ветра. В Юрге в районе городского кладбища горела сухая трава на площади 150 кв. м. В Белово сгорела сухая трава на площади 800 кв. м. В Промышленновском районе произошло два пожара, площадь каждого из них составила 1 тыс. кв. м. Все пожары ликвидированы.