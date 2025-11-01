Кравцов подчеркнул важность продвижения русского языка в Южной Осетии

Система образования в республике динамично развивается, в том числе за счет внедрения инноваций в учебный процесс, указал министр просвещения России

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Значимая часть взаимодействия с Республикой Южная Осетия - продвижение русского языка. Об этом сообщает пресс-служба центра знаний "Машук" со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

"Сегодня система образования в Южной Осетии динамично развивается, в том числе за счет внедрения инноваций в учебный процесс, наша страна готова активно делиться с коллегами своим опытом для приумножения общего культурного наследия. Мы реализуем совместные проекты в сфере образования, южноосетинские педагоги проходят у нас курсы повышения квалификации для учителей. Одна из значимых частей взаимодействия - продвижение русского языка в республике", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Сообщается, что южноосетинская делегация прошла программу повышения квалификации в центре знаний "Машук". Ведущие российские эксперты поделились со слушателями лучшими практиками и методиками в области образования и воспитания, которые доказали свою эффективность. Благодаря полученным инструментам участники выявили проблемные зоны в системе образования республики и наметили пути их решения. Программа "Про образование" объединила 100 представителей образовательных учреждений Республики Южная Осетия, среди которых директора школ, педагоги, наставники и методисты.

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал участникам о мерах поддержки учителей в России. Он отметил снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и учебников. В ходе программы участники узнали о роли исторической памяти в педагогике, просветительских и волонтерских проектах, помогающих укрепить гражданский и культурный диалог между Россией и Южной Осетией, востребованных формах и практиках наставничества. Эксперты познакомили участников с возможностями современных отечественных цифровых платформ и сервисов, детскими и молодежными инициативами, которые помогают подрастающему поколению пройти раннюю профориентацию и раскрыть потенциал", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор "Машука" Антон Сериков, чьи слова приводит пресс-служба, напомнил, что ранее команда центра знаний уже проводила специальные мероприятия для представителей Белоруссии, Киргизии, Абхазии.

"В 2026 году наш Центр запустит при поддержке Министерства просвещения РФ международный проект для директоров школ, чтобы попытаться ответить на вызовы и запросы, с которыми сталкивается зарубежная система образования", - цитирует пресс-служба Серикова.