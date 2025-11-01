На Запорожье выявили 113 нарушений прав участников СВО

Внесены представления, протесты и поданы иски в суд

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Запорожской области с начала года выявила 113 нарушений в сфере защиты прав участников спецоперации и их семей. Внесены представления, протесты и поданы иски в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Только за текущий год прокурорами выявлено 113 нарушений законодательства в сфере защиты прав участников СВО и членов их семей. В целях устранения выявленных нарушений органами прокуратуры принесено 73 протеста на незаконные правовые акты, направлено 3 исковых заявления в суды, внесено 14 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Данные привел прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук в ходе заседания коллегии, посвященного вопросам соблюдения прав участников СВО. В сообщении отмечается, что особое внимание прокурор уделил вопросам социальной и трудовой адаптации вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих, а также их реабилитации.

По итогам заседания приняты решения, направленные на усиление надзора за соблюдением законодательства о социальных гарантиях, обеспечение целевого и прозрачного использования бюджетных средств, а также оперативное реагирование на нарушения прав военнослужащих, заключили в пресс-службе.