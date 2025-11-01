В Махачкале открылась выставка, посвященная дагестанской вышивке

Экспозиция собрала образцы мюрегинской, кайтагской, усишинской вышивок и золотого шитья

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Открытие экспозиции, посвященной дагестанской вышивке, состоялось в Махачкале. Выставка продлится до 2 декабря, сообщила ТАСС директор музея-заповедника "Дагестанский аул" Зумруд Сулейманова.

"В этнографическом музее "Дагестанский аул" состоялось открытие выставки "Дагестанская вышивка", посвященной древнему искусству народов Дагестана. Экспозиция собрала уникальные образцы мюрегинской, кайтагской, усишинской вышивок и золотого шитья - настоящие жемчужины культурного наследия, где каждый узор несет символику оберегов, защиты и гармонии. Продлится выставка до 2 декабря", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в экспозиции представлены как старинные работы, хранящие дух прошлого, так и современные интерпретации, демонстрирующие живучесть и развитие традиций.