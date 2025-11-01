В Ярославской области окажут помощь семье погибшего волонтера

Родственники мужчины получат 1 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Волонтер, который вез в зону СВО гуманитарный груз, погиб в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области, власти региона окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей семье погибшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным УМВД России по региону, утром 31 октября в Переславском районе на 125-м км федеральной трассы М-8 "Холмогоры" произошло ДТП с участием грузовых автомобилей ГАЗ и MAN. В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка автомобиля ГАЗ. Водитель был госпитализирован, но спасти его не удалось.

"Окажем всю необходимую поддержку, включая материальную помощь в размере миллиона рублей, семье волонтера Романа Федоровича. Он погиб вчера в результате ДТП под Переславлем-Залесским по пути в зону спецоперации - вез гуманитарный груз нашим бойцам. Дома его ждали супруга и шестеро детей", - написал губернатор.

Евраев выразил соболезнования семье и близким погибшего. "Он был сильным и мужественным человеком, настоящим патриотом. Уход таких людей - большая потеря для всего региона", - отметил губернатор.