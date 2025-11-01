В Москве прошел исторический бал "Эпоха Пирогова"

На мероприятии собрались более 300 гостей, среди которых студенты и преподаватели Пироговского Университета, СПХФУ Минздрава России, Российского университета медицины и других

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Исторический бал "Эпоха Пирогова" прошел в Доме Пашкова в Москве, его организаторами стали направление "Культура и творчество" Пироговского Университета и студия исторического танца "ПироговЪ" при поддержке программы "Росмолодежь.Гранты". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пироговского университета.

"В одном из самых величественных зданий Москвы, в Доме Пашкова, состоялось событие, которое на один вечер стерло границы между столетиями. Исторический бал стал кульминацией масштабного культурно-просветительского проекта "Эпоха Пирогова: наука, искусство, медицина". Организаторами выступили направление "Культура и творчество" Пироговского Университета и студия исторического танца "ПироговЪ" при поддержке программы "Росмолодежь.Гранты", - говорится в сообщении.

На бал собрались более 300 гостей, среди которых студенты и преподаватели Пироговского Университета, СПХФУ Минздрава России, Российского университета медицины и других. Бал начался с торжественного полонеза, продолжился лиричными вальсами, полькой и падеграсом. В антрактах гости становились слушателями изысканного музыкального салона, который организовали творческие коллективы Пироговского Университета: солисты хоровой студии "Лечебная сила музыки", студия академического вокала и оркестр "Анатомия музыки".

Проект "Эпоха Пирогова: наука, искусство, медицина" стартовал в 2025 году в Пироговском Университете. Его цель - показать личность Пирогова, в которой сочетались научная рациональность, художественное восприятие мира и глубокая духовность.