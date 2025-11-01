Дети участников СВО в Тульской области получат билеты на новогодние праздники

Губернатор региона Дмитрий Миляев также подписал постановление о предоставлении билетов на новогодние утренники с вручением подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ, согласно которому дети участников специальной военной операции (СВО) получат билеты на новогоднее праздничное представление и подарки. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

"Подписал указ о предоставлении социальной меры поддержки в виде билетов на новогоднее праздничное представление с вручением подарка детям участников СВО, включая добровольцев, мобилизованных и ветеранов боевых действий", - написал он.

Кроме того, подписано постановление регионального правительства о предоставлении билетов на новогодние утренники с вручением подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-инвалидам и с ограниченными возможностями здоровья; победителям олимпиад, конкурсов, фестивалей в сферах образования, культуры, искусства, спорта; детям, проживающим в ПВР; детям студентов, обучающихся по очной форме обучения, а также детям из малообеспеченных многодетных семей.