В ВСУ сочли, что женщин надо обучать военному делу наравне с мужчинами

Глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что устав не разделяет служащих по половому признаку

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин надо обучать военному делу наравне с мужчинами.

"Поддерживаю точку зрения, что общее обучение украинского населения военному делу, в общем, вне зависимости от пола, возраста, гарантирует нам безопасность", - сказал он на видео, которое опубликовало агентство "УНИАН" в своем Telegram-канале.

По его мнению, воинский устав не разделяет военных по половому признаку.

23 октября Тимочко сказал, что женщины не должны "прятаться" за спинами мужчин, а должны идти служить в украинскую армию. Тогда он отметил, что нельзя разделять какие-либо профессии по гендерному принципу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства.