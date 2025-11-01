ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Электроснабжение части Запорожской области восстановили после атаки ВСУ

Евгений Балицкий поблагодарил энергетиков за оперативную работу
Редакция сайта ТАСС
19:31

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение северной части Запорожской области, которая была обесточена в результате атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил, что северная часть области осталась без электричества из-за удара ВСУ по энергообъектам Запорожской области. 

