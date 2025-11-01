Глава Общественной палаты Херсонщины пригласил иностранные СМИ в регион

Игорь Качур сообщил, что хотел бы показать представителям зарубежных СМИ последствия ударов ВСУ по жилым домам и социальным объектам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Иностранные журналисты, в том числе из европейских государств, при желании могут посетить Херсонскую область, где им помогут организовать съемки. Об этом ТАСС заявил председатель Общественной палаты региона Игорь Качур на площадке форума "Сообщество".

"Мы никогда не были закрыты, мы никогда не создавали вокруг себя информационную изоляцию, и я уверен, что если таковые [иностранные СМИ] вдруг объявятся, то с нашей стороны, со стороны руководства области будет сделано все для того, чтобы у этих представителей иностранной прессы был доступ туда, куда бы они хотели. Если это только не противоречит действующему законодательству", - сказал Качур.

Он отметил, что в первую очередь он бы предпочел показать иностранным журналистам последствия ударов со стороны ВСУ по жилым домам и социальным объектам. При этом, подчеркнул собеседник, Херсонская область не нуждается в приукрашивании фактов - западной прессе будет достаточно изложить все объективно.

"Я сделаю отсылку назад, в 2022 год, когда президент предлагал иностранным наблюдателям присутствовать на референдуме [о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей]. Тогда точно так же мы готовы были открыто и полностью прозрачно предоставить доступ иностранным наблюдателям ко всем избирательным процессам, которые шли в области. Однако тогда особого вала и наплыва желающих мы не заметили. Мы компенсировали это деятельностью нашего в тот момент прообраза Общественной палаты и самостоятельно обеспечили общественное наблюдение. За эти годы изменилась ситуация, изменилась повестка, и сейчас Запад постепенно начинает сдавать назад и информационно, и политически во всех направлениях и отношениях", - подчеркнул Качур, комментируя вероятность приезда западных журналистов по приглашению Путина.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.