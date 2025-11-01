"Страна": в Одессе полиция приехала в ночной клуб из-за русскоязычной музыки

Играл трек "ГЛАМУР" исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo, уточняет издание

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции прибыли в ночной клуб Palladium в Одессе на юге Украины из-за русскоязычной музыки, пишет издание "Страна".

По его данным, диджей включил песню перед сотнями посетителей заведения. Как следует из видео в Telegram-канале издания, для гостей клуба играл трек "ГЛАМУР" исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo.

Это вызвало критику со стороны главы областной военной администрации Олега Кипера. "Никакой русской музыки - ни в клубах, ни в других публичных местах", - написал он в своем Telegram-канале. Кипер сообщил, что дал поручение соответствующим департаментам администрации разобраться в ситуации "и дать правовую оценку действиям заведения".

Затем "Страна" опубликовала кадры с сотрудниками правоохранительных органов в опустевшем зале ночного клуба.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.