В России растет число ДТП с питбайками, которыми управляли дети

Почти в 660 таких происшествиях за девять месяцев погибли 23 ребенка, говорится в информационно-аналитический обзоре Научного центра МВД

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 660 ДТП с питбайками, которыми управляли дети, произошло за девять месяцев в России, в них погибли 23 ребенка и 753 пострадали. Об этом говорится в информационно-аналитический обзоре Научного центра МВД России, с которым ознакомился ТАСС.

"Зарегистрировано 659 ДТП, в которых дети-водители управляли так называемыми питбайками, являющимися спортивным инвентарем, не предназначенным для участия в дорожном движении и не подлежащим государственной регистрации", - сказано в обзоре.

Питбайки - мини-мотоциклы для спорта и обучения трюкам, продаются в магазинах как спортинвентарь и не требует регистрации в ГИБДД. У него нет указателей поворотов, зеркал заднего вида и иногда светотехники.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2023 году в РФ произошло 9 ДТП, в которых погибли катавшиеся на мини-мотоциклах дети, в 2024 году таких аварий было уже 20. За шесть месяцев 2025 года зарегистрировало 288 ДТП, в которых дети управляли питбайками. В данных авариях погибли 10 детей и 235 получили ранения.

Кроме того, за девять месяцев зарегистрировано 98 ДТП, в которых дети управляли квадроциклами, в таких происшествиях погибли 5 детей и 117 получили ранения.