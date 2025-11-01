Посольство РФ в Гаване выразило солидарность с Кубой в связи с ураганом

В карибской республике "Мелисса" обрушилась на восточные провинции, вызвав сильные разрушения и наводнения

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Посольство России на Кубе выразило солидарность с народом и правительством карибской республики в связи с прохождением по ее территории урагана "Мелисса".

"Мы выражаем солидарность с народом и правительством Республики Куба в эти трудные моменты, после разрушительного прохождения урагана "Мелисса" по территории ее восточных провинций", - отмечается в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале. В нем напоминается, что ураган "нанес большой материальный ущерб, и его последствия продолжают оказывать негативное воздействие на различные регионы страны".

На минувшей неделе ураган "Мелисса", который достиг пятой, высшей, категории по шкале Саффира - Симпсона, прошел по территории нескольких островных стран в регионе Карибского бассейна. Наиболее пострадавшими оказались Гаити и Ямайка, где в общей сложности погибло около 50 человек. На Кубе ураган обрушился на восточные провинции республики, вызвав сильные разрушения и наводнения. О погибших власти страны не сообщали. Президент карибской республики Мигель Диас-Канель сразу после прохождения урагана посетил наиболее пострадавшие провинции и назвал ущерб масштабным. На Кубу поступает гуманитарная помощь из нескольких стран.

Вместе с тем министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда отметил ее надежность как туристического направления, в том числе в плане защиты от природных бедствий. "Когда мы говорим, что Куба - это надежное [туристическое] направление, [это] подразумевает и способность защищаться перед лицом природных катаклизмов", - написал министр в X. В последние дни разные СМИ сообщали о повреждении туристической инфраструктуры в провинции Ольгин на востоке острова, в эпицентре прохождения "Мелиссы". Из-за последствий урагана там, в частности, не смог 29 октября приземлиться самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший прямой перелет в этот город из Москвы, рейс был перенаправлен в Варадеро. Как заверил туроператор Pegas Touristik, все российские туристы были размещены в отеле на этом курорте. Ранее ТАСС сообщили в посольстве Кубы в РФ, что возобновление прямых рейсов из Москвы в Ольгин, которое должно было состояться 29 октября после почти пятилетнего перерыва, вызванного пандемией ковида, планируется 8 ноября.