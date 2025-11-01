Дело Дудя об уклонении от обязанностей иноагента начнут рассматривать 7 ноября

Оно будет рассматриваться заочно

Редакция сайта ТАСС

Юрий Дудь © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд начнет рассматривать материалы уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, 7 ноября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мировой судья судебного участка №359 Басманного района Москвы 7 ноября в 14:00 мск начнет рассматривать уголовное дело Дудя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента)", - говорится в сообщении. Там уточнили, что предварительные слушания по уголовному делу, как и оно само, пройдут в заочном режиме.

Ранее в пресс-службе столичного надзорного ведомства сообщали, что Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дудя и направила в суд материалы его уголовного дела для рассмотрения по существу. Таганский суд Москвы получил дело Дудя, но передал дальше по подсудности мировому судье столичного судебного участка №359.

Дудь обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Дело в отношении него возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что признанный иностранным агентом 38-летний Дудь был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Вину он не признает, говорится в документах. Дудь был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. На своем YouTube-канале в 2024 году он перестал использовать маркировку иноагента.