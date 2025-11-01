Эксперт Носов: в России вступило в силу новое требование к обороту метанола

С 1 ноября оборот метанола могут осуществлять только организации и индивидуальные предприниматели, информация о которых включена в соответствующий реестр, сообщил доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оборот метанола и содержащих его жидкостей с 1 ноября в России может осуществляться только организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в соответствующий реестр. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Дмитрий Носов.

1 сентября в России вступил в силу закон о государственном регулировании оборота метанола. Организации до 1 ноября были вправе уведомить об осуществлении деятельности по обороту метанола в уполномоченный орган.

"Теперь оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в реестр. Оборот метанола и метаноллсодержащих жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых не включена в реестр, не допускается", - заявил эксперт, отметив, что в правовом регулировании продажи метанола и метанолсодержащих жидкостей ничего не поменялось.

Юрист также напомнил, что с 1 ноября сделки по обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей заключаются в простой письменной форме организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в реестр, с указанием в таких сделках реестрового номера, присваиваемого этим организациям и индивидуальным предпринимателям при включении указанной информации в реестр.

Метанол - технический спирт, который добавляют в растворители, средства бытовой химии. В ликеро-водочной и пищевой промышленности его использование запрещено из-за высочайшей токсичности. Одним из последствий отравления метиловым спиртом является потеря зрения. Часто даже если пострадавшего удается спасти, он остается слепым.