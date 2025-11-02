Рособрнадзор получил полномочия составлять задания для экзаменов на гражданство

Они должны быть разработаны на основе утвержденных требований к минимальному уровню знаний

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Рособрнадзору определять задания (контрольные измерительные материалы, КИМ) для экзаменов на получение гражданства, следует из постановления кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Соответствующие изменения внесены в Положение о Рособрнадзоре. Согласно документу, служба будет определять КИМ для проведения экзамена по русскому языку и экзамена по истории России и основам законодательства РФ для тех, кто планирует получить российское гражданство.

Задания должны быть разработаны на основе утвержденных требований к минимальному уровню знаний.

Финансовое обеспечение новых полномочий будет осуществляться Рособрнадзором "в пределах установленной численности сотрудников и предусмотренных бюджетных ассигнований", указывается в документе.