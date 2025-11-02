На Пхукете открылся культурный фестиваль "Слово о русском сердце"

Посетители фестиваля смогут познакомиться с российскими практиками в сферах образования, туризма и креативной экономики, изучить гастрономические особенности регионов РФ

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Слово о русском сердце" открылся на острове Пхукет по случаю 100-летия народной дипломатии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Россотрудничества в Таиланде Александр Сидоров.

"Характерной чертой фестиваля "Слово о русском сердце" является народная дипломатия, участие творческих коллективов из российских регионов. Символично, что такой многогранный культурно-просветительский проект, сочетающий в себе деловую и культурную программы, в год 100-летия народной дипломатии реализуется именно в Таиланде, претендующем на роль центрового логистического хаба в Юго-Восточной Азии", - сказал он.

Организатор культурно-просветительского смотра Центр креативных индустрий "Новый город" отметил, что фестиваль должен "показать современную, открытую и многообразную Россию через язык искусства, образования, ремесел и гастрономии, подчеркнув, что мягкая сила страны рождается не в кабинетах, а в живом общении людей". "В год 100-летия народной дипломатии фестиваль на Пхукете становится кульминацией этого подхода: здесь встречаются регионы России и партнеры Юго-Восточной Азии, чтобы через совместные проекты, мастер-классы, выставки и деловые сессии выстраивать доверие, искать точки пересечения и формировать устойчивые практики сотрудничества", - сообщили ТАСС в организации.

Целевая аудитория фестиваля - местные жители и российская диаспора, участники креативных индустрий, представители турбизнеса, образования и культуры. "Выбор Таиланда и Пхукета не случаен: Таиланд - важный партнер в регионе, здесь высокий интерес к культурным обменам и устойчивые связи с российским сообществом. Пхукет - туристический и креативный хаб, где легко собрать международную аудиторию и организовать как праздничные, так и деловые форматы. Кроме того, фестиваль реализуется при поддержке посольства РФ и Генконсульства в провинции Пхукет, что усиливает его дипломатический и культурный эффект", - отметили организаторы.

Фестиваль "Слово о русском сердце" будет проходить на Пхукете до 3 ноября. Его посетители смогут познакомиться с российскими практиками в сферах образования, туризма и креативной экономики, а также изучить гастрономические особенности регионов России. На экспо-площадке "Россия - для мира" представлены традиционные промыслы и региональные бренды. На фестивальной сцене пройдут театральные постановки и хореографические спектакли, выступят фольклорные и академические ансамбли, сольные исполнители и коллективы из более чем 15 регионов России.