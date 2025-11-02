В Кузбассе без электроснабжения остается 21 населенный пункт

Причиной стала непогода

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов остаются без электроснабжения в Кемеровской области, где накануне разгулялась непогода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Илья Середюк.

"На территории области зафиксировано четыре повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев. Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт", - написал Середюк.

В деревне Талая горела трава на площади 10 тыс. кв. м, ситуация осложнялась из-за сильного ветра. Также произошел пожар в полях Гурьевского округа из-за повреждения опоры ЛЭП. В Белово горела сухая трава на площади 800 кв. м. Все возгорания были потушены.

Кроме того, по словам губернатора, в Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы № 12. Пострадавших нет, в настоящее время ведутся восстановительные работы.