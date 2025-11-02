Маткапитал в регионах с низкой рождаемостью предложили увеличить в 1,5 раза

Председатель "Справедливой России" также напомнил, что партия давно предлагает установить прогрессивную шкалу материнского капитала

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает увеличить в полтора раза материнский капитал на каждого ребенка в регионах с низкой рождаемостью.

Читайте также

Маткапитал и льготы в 2026 году. Россиянам рассказали об индексации выплат

"У нас, к сожалению, если средний коэффициент рождаемости по стране 1,4, есть регионы, где и 1,2, и 1,3. Вот для таких регионов, где меньше 1,4, нужно увеличить примерно в полтора раза выплату за каждого ребенка. Это будет справедливо", - сказал Миронов ТАСС.

Он напомнил, что партия давно предлагает установить прогрессивную шкалу маткапитала. Так, выплата на первого ребенка может остаться на уровне порядка 700 тыс. рублей. В то же время на второго ребенка предлагается выплачивать 1 млн рублей, а на третьего - 1,5 млн рублей.