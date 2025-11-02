На Урале ожидаются снег, гололедные явления и ночные морозы

В Тюменской области прогнозируют переменную облачность, снег, гололедицу и порывы ветра до 10 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег, гололедные явления и ночные морозы до минус 22 градусов в праздничные выходные со 2 по 4 ноября в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 2-4 ноября] облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления - отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха от минус 15 до минус 1 градусов, днем - от минус 8 до плюс 2 градусов, порывы ветра до 9 м/с", - говорится в сообщении уральского гидрометцентра.

В Челябинской области облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом, снег, гололедные явления - отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица, ветер до 13 м/с. Днем потеплеет до плюс 2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. В Курганской области - облачно с прояснениями, местами мокрый снег, порывы ветра до 10 м/с. Днем будет до плюс 5 градусов, ночью похолодает до минус 14 градусов, на севере до минус 17 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области переменная облачность, снег, на дорогах гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Днем - до минус 3 градусов, ночью похолодает до минус 15 градусов, местами до минус 20 градусов. В Югре - переменная облачность, снег, гололедно-изморозевые отложения, ветер до 14 м/с, днем потеплеет до минус 2 градусов, по ночам в регионе похолодает до минус 20 градусов.

На Ямале будет облачно с прояснениями, днем потеплеет до минус 9 градусов, снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, метель, ветер до 17 м/с. По ночам столбики термометров достигнут отметки в минус 24 градуса.