В транспорте Москвы отметят День единства флешмобом и речными прогулками

Наземный транспорт выйдет на маршруты в праздничном оформлении, сообщил заммэра Максим Ликсутов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили праздничную программу по случаю празднования Дня народного единства. Как сообщил ТАСС заммэра Максим Ликсутов, горожане смогут совершить бесплатные экскурсии на электросудах, посетить познавательные лекции, мастер-классы и праздничный концерт, а также принять участие во флешмобе на Северном речном вокзале.

"Ко Дню народного единства подготовили масштабную программу для москвичей и гостей столицы на Северном и Южном речных вокзалах. Посетителей ждут лекции, мастер-классы, показы фильмов, а также выступления артистов проекта "Музыка в метро". Кроме того, традиционно украсили подвижной состав для создания в городе праздничной атмосферы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наземный транспорт выйдет на маршруты в праздничном оформлении. В честь Дня народного единства 4 ноября более 2,8 тыс. автобусов и свыше 1,4 тыс. электробусов Мосгортранса традиционно выйдут на маршруты с флагами России и гербом Москвы. Также праздничное оформление получат более 700 автобусов коммерческих перевозчиков.

С 3 по 5 ноября в вечернее время на регулярных речных электросудах будет включена контурная подсветка в цветах российского триколора.

Речные экскурсии

В праздничные выходные специальный подарок подготовили для пассажиров регулярных речных маршрутов. Так, 2 и 3 ноября на электросудах пройдут бесплатные экскурсии от Музея транспорта Москвы. 2 ноября в 10:30 познавательная речная прогулка состоится на маршруте "Новоспасский - ЗИЛ", а 3 ноября в 10:30 - на маршруте "ЗИЛ - Печатники". Участникам расскажут об исторических достопримечательностях столицы и современных значимых архитектурных и культурных объектах, которые расположены вдоль маршрутов.

Праздник на речных вокзалах

День народного единства также широко отметят 4 ноября на речных вокзалах столицы. В 10:00 на Северном речном вокзале состоится масштабный флешмоб от ГУП "Мосгортранс" и ВОО "Молодая гвардия Единой России", в котором примут участие больше 2 тыс. человек. С 12:00 до 16:00 гостей ждет насыщенная анимационная программа с участием детских героев. В здании вокзала каждый желающий сможет принять участие в настольных развивающих играх, посетить мастер-класс "Работа актера в кино", а также послушать живые выступления артистов проекта "Музыка в метро" и музыкальной школы "Виртуозы".

Южный речной вокзал проведет образовательные и развлекательные мероприятия с 13:00 до 16:00. В конференц-зале состоится лекция от Еврейского музея и центра толерантности "Код культуры: как традиции программируют наш мозг". Также будет организован показ научно-познавательных и документальных фильмов от Русского географического общества. Для юных посетителей приготовлены аквагрим и фотосессии с ростовой куклой.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.