Болото Ад и озеро Посошок оказались в топе оригинальных водных названий РФ

В Алтайском крае обнаружены озера Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица и Тухлое

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Озера Посошок, Сладкое и Тюрьма, а также болота Ад, Песий Мох и Вежливое, оказались в топе оригинальных названий водных объектов России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор - ППК "Роскадастр").

Например, в Алтайском крае обнаружены озера Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица, Тухлое, а также болота Ад и Шелудивое. В Амурской области - озера Бешеное, Лохматое, Могила и Штаны.

В Архангельской области есть озера Туфля, Ябедник и болото Шляпа. В Волгоградской - озера Вонючее и Тюрьма, в Вологодской - озера Горшок и Тараканник, в Курской - болото Могильное и озеро Сладкое, в Пензенской - озеро Винное.

Среди других оригинальных названий - болота Вежливое, Дикой-Ты, Чертово и озеро Сухая Яма в Пермском крае, а также озера Нога, Усатое и Ходячее в Приморском крае. Болота Белые Лужи, Песий Мох и озера Посошок, Тухлое есть в Псковской области, озера Краденое, Компакт и Яйцо - в Республике Саха (Якутия).

В Тверской области обнаружены болота Катин Мох и Питерское, а также озера Балтика и Гитара, в Ульяновской - озера Вшивое и Мочилище, в Челябинской - озера Беленькое и Желтенькое, а также болото Большое Сладкое.

О названиях

Значимым критерием при установлении наименования географического объекта выступают характеристики самого объекта и той местности, в которой он расположен, напоминают в Росреестре.

"В Росреестр для проведения экспертизы предложений о присвоении или переименовании географических объектов нередко поступают предложения, где предлагаемые наименования связаны с природной средой как в настоящее время, так и в глубокой древности. Топонимия на родном языке коренного населения служит одним из важнейших проявлений национального самосознания, обеспечивает историческую преемственность, сохранение культурной традиции народа", - рассказали в ведомстве.