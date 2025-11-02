Эксперт Еременко: нарушение режима может привести к "социальному джетлагу"

По словам врача-терапевта Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области, несоблюдение циркадного ритма является частой проблемой, возникающей в длинные выходные

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Соблюдение циркадного ритма является важным фактором поддержания здоровья. Изменение привычного режима сна и бодрствования, которое часто происходит в длинные выходные, может привести к "социальному джетлагу" - снижению когнитивной функции и ослаблению иммунитета, сообщил ТАСС врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

"Соблюдение стабильного циркадного ритма - важный фактор поддержания общего состояния здоровья. Врачи настоятельно рекомендуют избегать значительных изменений режима сна и бодрствования в период длинных выходных. Резкие изменения привычного режима сна и бодрствования, которые часто происходят в длинные выходные, могут приводить к так называемому "социальному джетлагу". Иными словами, позднее засыпание и длительный сон утром нарушают внутренние биологические часы, что может приводить к снижению когнитивной функции, нарушению обмена веществ и ослаблению иммунной защиты", - сказал Еременко.

Он добавил, что поддержание привычного распорядка даже в выходные дни способствует оптимальной работе сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, а также снижает риск развития хронических заболеваний.

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре ожидаются длинные выходные - с 2 по 4 ноября.