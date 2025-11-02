В Госдуме обсуждают возможность оплаты маткапиталом услуг нянь

По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, важно, чтобы правовое поле создавало безусловную безопасность как для ребенка и его семьи, так и для няни в процессе ее работы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты рассматривают возможность использования средств маткапитала на оплату услуг нянь, однако перед ее внедрением надо урегулировать деятельность помощников по уходу за детьми. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"При правильном контроле обучения, сдачи экзаменов, благонадежности, "белом" оформлении следующий шаг, я думаю, может быть - обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала так же, как сейчас у семьи есть возможность оплатить обучение ребенка либо посещение детского сада, в том числе у индивидуальных предпринимателей, с помощью материнского капитала", - сказала Буцкая.

Она отметила, что депутаты "работают над законодательным закреплением института нянь".

"Важно, чтобы правовое поле [создавало] безусловную безопасность как для ребенка и его семьи, так и для няни в процессе ее работы", - сообщила парламентарий.

О материнском капитале

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. В 2025 году сумма сертификата на первенца составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ранее взятых и новых ипотечных кредитов, образование детей (в том числе на оплату содержания в детском саду), формирование накопительной части пенсии родителей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Семьи с низкими доходами могут получать средства маткапитала в виде ежемесячной выплаты на детей до 3 лет. Капитал разрешено расходовать частично и на несколько целей.