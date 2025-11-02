Кириенко отметил динамичное развитие центра единоборств в Волновахе

Его ежедневно посещают около 500 детей и подростков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Волноваху ДНР, где осмотрел построенный в начале года центр единоборств "Северный характер" и отметил его активное развитие. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Центр единоборств "Северный характер" в Волновахе ежедневно посещают около 500 детей и подростков. Ребята увлеченно занимаются в секциях по греко-римской и вольной борьбе, боксу, карате, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, волейболу и футболу. С первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко отметили динамичное развитие самого крупного и современного спорткомплекса в городе с волейбольной площадкой и обновленным футбольным полем", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

"Северный характер", построенный специалистами Ямало-Ненецкого автономного округа, был открыт в январе 2025 года. "С тех пор спортивное партнерство с регионом-шефом набирает обороты. Наши спортсмены вместе с ямальскими выезжают на соревнования и учебно-тренировочные сборы в Анапу, Алушту, Новороссийск, Тюмень; посещают совместные мастер-классы. Один из тренирующихся здесь спортсменов - участник СВО - в ближайшее время примет участие в международных соревнованиях по греко-римской борьбе на призы губернатора ЯНАО. Желаю ему удачи и, конечно, победы", - подчеркнул Пушилин.

Он уточнил, что вместе с Кириенко они посмотрели еще один проект, реализованный Ямало-Ненецким автономным округом в Волновахе, - летний парк. "Возложили цветы к памятнику жертвам фашизма и монументу "Героям специальной военной операции" - бойцам 91-го полка, погибшим при освобождении Волновахи. При обновлении парка главный акцент сделали на сохранении исторической памяти - в этом залог нашего будущего развития", - добавил глава ДНР.