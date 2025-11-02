В ГД призвали правоохранителей проверить рекламу курсов тактической медицины

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что для таких курсов стоит ввести специальное регулирование

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Люди без необходимых знаний и опыта начали организовывать в интернете образовательные курсы по тактической медицине. Правоохранительным органам стоит обратить внимание на таких преподавателей, заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

Депутат отметил, что в военно-медицинской академии им. С. М. Кирова есть двухнедельная образовательная программа по тактической медицине, которую необходимо пройти, чтобы получить право самостоятельно преподавать.

"У нас появилось очень много людей, которые пропагандируют, что они умеют и обучают тактической медицине. <…> К некоторым стоит присмотреться даже с упором правоохранительных органов, потому что это балаболы и хулиганы, - отметил Башанкаев. - Когда неожиданно в интернете, в рекламных сообщениях [говорят], что "мы вас сейчас научим тактической медицине за день" - ребята, это не так".

Парламентарий подчеркнул, что для таких курсов стоит ввести специальное регулирование. По его словам, его можно выстроить по примеру регулирования курсов первой помощи, для которых сейчас формируется специальный регистр.

"[Регистр] как раз об этом - для того, чтобы понять, кто настоящий инструктор, кто прошел соответствующие правильные курсы, кто готов и уполномочен это делать. Мы не запрещаем, мы именно формируем безопасность, потому что, к сожалению, на этом стали зарабатывать, не имея на то вообще никаких прав", - объяснил Башанкаев.