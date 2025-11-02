Путин помог организовать совместное фото на встрече с бойцами СВО в госпитале

Глава государства помог выстроить людей для фото в палате одного из раненых участников спецоперации

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин помог организовать совместное фото с бойцами СВО во время визита в Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка. Глава государства в среду помог выстроить людей для фото в палате одного из раненых участников спецоперации.

"Проходите. Не спеши, не спеши! <...> Вот сюда проходите (подсказал, куда встать в палате - прим. ТАСС). И отсюда можно поснимать (по центру стены напротив собравшихся - прим. ТАСС). А отсюда? Или все? (после первого группового фото - прим. ТАСС)", - говорил президент, помогая скоординировать людей и фотографов в палате. Соответствующие кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Во время группового фотографирования пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращаясь к президенту отметил, что линза на фотоаппарате одного из фотографов специальная, поэтому "всех берет".

"Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать", - сказал Песков бойцам СВО.