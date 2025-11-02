МВД: мошенники стали звонить от лица бухгалтеров муниципальных образований

Злоумышленники сообщают о якобы положенной выплате или необходимости оформить документы в администрации, рассказали в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мошенники начали обманывать людей звонками от бухгалтера муниципальных образований. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации", - рассказали в ведомстве. Далее мошенники называют время записи и номер кабинета, а потом говорят, что дистанционно это сделать не получится. В конце разговора они просят продиктовать паспортные данные, чтобы якобы оформить временный пропуск, сообщили в МВД.

Затем включается стандартный сценарий - к беседе подключаются "представители правоохранительных органов" или "специалисты по безопасности", сообщая о якобы обнаруженной утечке данных, "финансировании террористов" или других обстоятельствах, наступивших из-за того, что личные данные попали к мошенникам.

В МВД отмечают, что выявить начало мошеннической схемы в таких ситуациях довольно сложно. Поэтому, чтобы обезопасить себя, даже совершенно легитимные, на первый взгляд, приглашения стоит проверять, используя официальные каналы связи.