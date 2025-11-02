Сочи с 2026 года признают курортом федерального значения

Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Город Сочи, расположенный в Краснодарском крае, с 2026 года будет признан курортом федерального значения. Соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на портале официального опубликования правовых актов.

"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи <...> курортом федерального значения Сочи", - говорится в постановлении, которое вступает в силу 1 января 2026 года.