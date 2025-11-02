В Пятигорске в Домике Лермонтова написали этнографический диктант

Эта символичная акция объединила в стенах исторического музея тех, кто хотел проверить свои знания о культурном богатстве России, отметил глава города Дмитрий Ворошилов

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 2 ноября./ТАСС/. Большой этнографический диктант в курортном Пятигорске написали в музее имени М.Ю. Лермонтова. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Сегодня пятигорчане написали юбилейный Большой этнографический диктант. Десятки пятигорчан выбрали для написания юбилейного, X Большого этнографического диктанта уникальную площадку - знаменитый Домик Лермонтова. Эта символичная акция объединила в стенах исторического музея тех, кто хотел проверить свои знания о культурном богатстве России. Большой этнографический диктант - это масштабное просветительское событие, которое дает возможность жителям не только России, но и зарубежных стран оценить свой уровень этнографической грамотности", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Участники диктанта могут проверить, насколько хорошо они знакомы с традициями, языками, историей и культурой народов, населяющих страну.

"Подобные диктанты не просто проверяют эрудицию, а строят мосты взаимопонимания между людьми разных национальностей, напоминая простую, но великую истину: наше единство - в нашем многообразии", - добавил Ворошилов.