Городские уличные парковки в Московской области будут бесплатными 3 и 4 ноября

Плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумами, в праздничные дни работают в соответствии с действующими тарифами, отметил мэр столицы Сергей Собянин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители и гости Московского региона смогут бесплатно парковаться на городских уличных парковках 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в администрациях Москвы и Подмосковья.

"В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах действия динамического тарифа", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

При этом плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумами, в праздничные дни работают в соответствии с действующими тарифами.

Бесплатными в честь Дня народного единства 3 и 4 ноября также будут парковки в Подмосковье, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Водителей автомобилей призывают быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД и правила парковки, не оставлять машины в неположенных местах, чтобы избежать аварийных ситуаций.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.