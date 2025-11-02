В Московской области вечером 2 ноября зафиксировали заморозки

В одном из поселков региона температура опустилась до минус 2 градусов, отметили в Гидрометцентре

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заморозки зафиксировали минувшим вечером на территории Московского региона. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Согласно полученным данным, вечером в воскресенье столбики термометров на метеостанции в поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья, опускались до минус 2 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также почти до минус 1 градуса было в районе подмосковного Зарайска.

Ранее в своих прогнозах специалисты Гидрометцентра РФ не исключали, что именно на востоке Подмосковья возможны заморозки до минус 2 градусов. В настоящее время температура воздуха вернулась в зону положительных значений. Как пояснил собеседник агентства, уже к полуночи в Черустях было 0,3 градуса, в Зарайске - около 0,4 градуса.

Что же касается Москвы, то главная метеостанция города, расположенная на территории ВДНХ, фиксирует после полуночи 5,1 градуса выше нуля, такая же температура воздуха отмечается и в центре мегаполиса, в районе гостиницы "Балчуг".

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, на фоне облачной с прояснениями погоды в течение суток в Москве и Подмосковье может пройти местами небольшой дождь. При этом столбики термометров в дневные часы должны подняться до плюс 8-10 градусов в столице и от плюс 5 до плюс 10 градусов - по области. Ветер ожидается южный со скоростью 6-11 м/с.