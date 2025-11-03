В МВД рассказали, когда мигрант считается уведомленным о включении в РКЛ

Уведомление приходит в день размещения на федеральном сайте, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Иностранный гражданин считается уведомленным о включении в реестр контролируемых лиц (РКЛ) со дня размещения такой информации на сайте МВД России. Об этом сообщили в миграционной службе ведомства.

"Гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр со дня их размещения на официальном сайте МВД России", - сказали в службе.

В МВД отметили, что часто иностранцы заблуждаются относительно возможности обновить свой миграционный статус и продлить разрешенный срок пребывания в стране, выехав, а потом повторно въехав в Россию. Максимальный срок пребывания в России для иностранных граждан из безвизовых стран, не имеющих оснований для продления срока пребывания, составляет не более 90 дней в календарном году. "Сведения о таких лицах подлежат включению в реестр", - отметили в миграционной службе.

РКЛ был запущен в России 5 февраля 2025 года. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в Российской Федерации, подлежат включению в данный реестр. Мигранты, внесенные в РКЛ, ограничиваются в получении большинства услуг. Им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, пользоваться банковскими картами.