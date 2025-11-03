Чернышенко: команда Сбербанка с Грефом посетят Чжэнцзянский университет в КНР

Команда Сбербанка прибудет в Китай через два дня, отметил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Команда Сбербанка посетит Чжэнцзянский университет в Китае через два дня. Во главе делегации будет глава правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета в рамках рабочего визита в КНР.

"Послезавтра к вам приедет достаточно большая команда Сбербанка России. Они приедут во главе с президентом компании, господином Грефом. <…> Учитывая то, что ваш университет гордится своим выпускником - основателем компании DeepSeek, уверен, что можно найти много точек соприкосновения. Рассчитываем, что вы сможете лично встретиться с президентом компании [Германом Грефом] и обсудить возможности сотрудничества", - обратился Чернышенко к председателю Совета Чжэнцзянского университета Женю Шаобо.

Вице-премьер также отметил, что Сбербанк - это крупнейшая и самая технологичная компания в России. По его словам, она активно вкладывает в науку и искусственный интеллект. При этом правительство владеет 50% долей в компании.