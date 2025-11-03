Чернышенко предложил КНР сотрудничество по проекту "Передовые инженерные школы"

Сотрудничество можно реализовать на базе Казанского федерального университета, отметил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает апробировать международное сотрудничество с Чжэнцзянским университетом Китая в рамках проекта "Передовые инженерные школы". Такое предложение передал китайской стороне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета в рамках рабочего визита в КНР.

"Мы предлагаем апробировать международное сотрудничество в рамках одной из ключевых российских программ - проекта "Передовые инженерные школы" с Казанским федеральным университетом", - сказал он.

Чернышенко предложил вынести данную инициативу на повестку следующего заседания Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств - Михаила Мишустина и Ли Цяна.