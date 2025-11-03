Подросткам в рамках борьбы с дропперством могут ограничить снятие денег

Ведется работа над тем, чтобы законодательно закрепить лимит переводов третьим лицам и снятия наличных по счетам подростков 14-18 лет в 100 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Законодательные меры, направленные на защиту подростков от вовлечения в мошеннические схемы, в числе которых введение лимита на банковские переводы третьим лицам и снятие наличных, разрабатываются в России. Об этом ТАСС рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

Мошенники в 2025 году стали активнее привлекать к своей деятельности несовершеннолетних, предлагая подросткам оформить банковские карты и передать их вместе с доступом к онлайн-банку третьим лицам. В такой схеме несовершеннолетние становятся дропперами - посредниками по выводу похищенных средств.

"Мы продолжаем отстаивать несколько инициатив по защите подростков от дропперства. Уже выпущены методические рекомендации, утверждены изменения в Гражданский кодекс РФ. Сейчас мы работаем над тем, чтобы законодательно закрепить лимит переводов третьим лицам и снятия наличных по счетам подростков 14-18 лет в размере 100 тысяч рублей в месяц. Надеемся, что это условие будет учтено в федеральном законе", - рассказала Храпунова.

Также она отметила, что необходимо усилить меры по обеспечению безопасности сделок с недвижимостью. Инициативы будут направлены на обеспечение защиты граждан при купле-продаже жилья. "В том числе - самозапрет на совершение сделок с недвижимостью, возможность установления доверенного лица ("второй руки") для сделок с недвижимостью, обязанность регистрирующих органов и лиц, сопутствующих оформлению сделок, проводить мероприятия по противодействию заключению договоров купли-продажи недвижимости без добровольного согласия клиента (под воздействием мошенников)", - отметила собеседница агентства.