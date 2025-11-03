В "Москвариуме" появится хищная морская крапива

Медуза имеет 24 щупальца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новый вид медуз - хищная Тихоокеанская морская крапива - появится в экспозиции "Москвариума", сообщили ТАСС в пресс-службе аквариума.

"Сейчас специалисты "Москвариума" выращивают другой вид медуз - хищную Тихоокеанскую морскую крапиву. Это медуза с необычайно тонкими и длинными щупальцами, ее тело представляет собой желеобразный желто-коричневый купол, по краю которого расположены очень длинные и тонкие щупальца огненно-красного цвета. Всего у морской крапивы 24 щупальца. Как только они подрастут, посетители "Москвариума" смогут увидеть их на экспозиции аквариума", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день в экспозиции "Москвариума" представлено два вида медуз - аурелия ушастая и корнероты. Аурелию называют ушастой из-за ее ротовых лопастей, которые напоминают форму ушей. Это самый распространенный вид морских медуз, который заселяет воды умеренных и тропических поясов практически по всему Мировому океану. Корнерот - крупная медуза внушительных размеров с характерным фиолетовым или сиреневым окрасом. Главная ее особенность - крупный полупрозрачный купол, под которым располагаются мощные ротовые лопасти.

3 ноября ежегодно в мире отмечают Всемирный день медузы. Главная цель - привлечь внимание общественности и других ученых к более глубокому наблюдению и изучению этих животных. Медузы появились около 500-700 млн лет назад, что делает их одной из древнейших групп животных. Несмотря на свой необычный вид, они относятся к царству животные.

Содержание медуз

Как рассказала ТАСС заместитель гендиректора "Москвариума" Ирина Мейнцер, медузы очень требовательны к условиям содержания. Они чувствительны к малейшим изменениям параметров воды, и любое отклонение от привычной нормы может привести к серьезным последствиям. Для того, чтобы обеспечить им правильную кормовую базу, в "Москвариуме" есть собственная лаборатория живых кормов. Там выращивают фитопланктон, ракообразных и мелких рыб.

"В аквариуме для медуз не должно быть острых углов, так как медузы могут травмировать о них купол и погибнуть. Важно произвести правильные расчеты по гидравлике, чтобы во всех точках аквариума активно циркулировала вода: медузам нужно постоянно двигаться, иначе они будут оседать в углах аквариума, и на них начнет размножаться гибельная бактериальная флора", - подчеркнула Мейнцер.

Она отметила, что для очистки воды для медуз в "Москвариуме" используется метод флотации: органические загрязнители выносятся из аквариумов вместе с пеной, которую создают специальные фильтры. Вода также стерилизуется ультрафиолетом и проходит биологическую очистку, имитирующую природный азотный цикл.