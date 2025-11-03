ГТК: очередь легковушек на въезд из Белоруссии в Польшу выросла в шесть раз

Это связано с закрытием литовскими властями границы с Минском

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Число легковых машин, ожидающих въезда в Польшу, менее чем через неделю из-за закрытия Литвой границы с Белоруссией увеличилось в шесть раз. Об этом сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В шесть раз возросла очередь из легковых транспортных средств, следующих через пункт пропуска "Брест" в Польшу, в связи с закрытием литовскими властями границы с Беларусью", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Как отметили в ведомстве, если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2 500.

По данным пресс-службы, грузовые транспортные средства, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского наблюдался рост очередей. "После принятия белорусской стороной на недружественное решение властей Литвы ответных мер по следованию литовских грузовиков только через белорусско-литовский участок границы, количество авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, вернулось к стабильным для нынешнего времени цифрам", - проинформировали в ГТК. Сейчас выезда из пункта пропуска "Козловичи" на польском направлении ожидает 2 100 грузовых автомобилей, из "Григоровщины" на латвийском - 520.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.