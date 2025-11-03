В Москве частым нарушением самокатчиков стало неспешивание при переходе дороги

Чаще всего нарушения фиксируют на Бульварном кольце

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Самым частым нарушением ПДД в Москве пользователями арендных велосипедов и электросамокатов стало неспешивание при переходе дороги. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня в столице 350 комплексов фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения распознают нарушения средства индивидуальной мобильности и велосипедов. С начала 2025 года они зафиксировали более 5,4 тыс. нарушений пользователей арендных электросамокатов. Самое распространенное нарушение - пользователь не спешивается при переходе дороги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, более 50% случаев происходят с 14:00 до 18:59. Чаще всего нарушения фиксируют на Бульварном кольце в Москве. Зафиксированные случаи переданы операторам аренды для вынесения штрафов.

Ликсутов напомнил, что, согласно ПДД, на пешеходном переходе нужно спускаться с самоката и везти его рядом. В людных местах необходимо ехать с низкой скоростью, при движении с горки важно притормаживать. На одном самокате должен ехать только один человек. Крайне опасно передвигаться на самокате вдвоем с ребенком или передавать ему право управления.