Эксперт Моржаретто прокомментировал арест за отказ снять обложку с прав

Наказания за это нарушение единичны, отметил член общественного совета при МВД России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Наказание за отказ по требованию сотрудника Госавтоинспекции передать для проверки водительское удостоверение, предварительно, освободив его от обложки строгое, но не является массовым, речь идет всего о нескольких случаях в год. Об этом ТАСС заявил член общественного совета при МВД России, автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он пояснил, что новых положений нет. Речь идет о законном требовании сотрудника правоохранительных органов - предъявить документы (ПДД, п.2.1.1). "Нормальная процедура, ничего страшного в этом нет. Но некоторые водители по каким-то своим причинам помещают права в футляры из оргстекла, иногда даже приковывают эту конструкцию цепью", - отметили Моржаретто.

По его словам, за отказ по требованию сотрудника Госавтоинспекции передать для проверки водительское удостоверение, предварительно вынув его из обложки (КоАП РФ, ч.1, ст.19.3), может быть применено наказание. "Действительно, наказание за это довольно строгое - штраф в 2-4 тыс. руб. или административный арест до 15 суток, или обязательные работы до 120 часов. Но, насколько я знаю, такое нарушение массовым не является, и речь идет всего о нескольких случаях в год. И в каждом таком случае решение принимается индивидуально с учетом всех обстоятельств. Так что никаких изменений в этом смысле нет", - подчеркнул автоэксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ сообщил, что водителям грозит наказание за отказ предоставить по требованию сотрудника Госавтоинспекции водительское удостоверение для проверки, в случае сомнений в их подлинности, освободив при этом от обложки.