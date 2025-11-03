ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды три населенных пункта

Специалисты приступили к запуску и заполнению системы водовода
10:34

ПЯТИГОРСК, 3 ноября./ТАСС/. Специалисты на Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды три населенных пункта. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Завершены сварочные работы на водоводе №55, специалисты приступили к запуску и заполнению системы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоводе без водоснабжения остались три населенных пункта. 

