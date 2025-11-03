В Херсонской области спорткомплекс "Колос" откроют после ремонта в 2026 году

Ход восстановительных работ осмотрел губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Учебно-спортивная база "Колос" в Скадовске Херсонской области начнет работать в начале 2026 года после завершения части ремонтных работ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Это один из крупнейших спортивных объектов Херсонщины - почти шесть гектаров территории, целый комплекс зданий и площадок. Сейчас приводят в порядок двухэтажное здание, где разместятся залы для тяжелой атлетики и единоборств. Ремонтные работы идут по графику, и уже в начале следующего года обновленный зал примет первых спортсменов", - написал губернатор в своем Telegram-канале после осмотра объекта. Он добавил, что комплекс будет восстановлен полностью.

В 2024 году в администрации Херсонской области сообщили, что, по предварительным расчетам, стоимость капитального ремонта спорткомплекса в Скадовске составит более 1 млрд рублей.