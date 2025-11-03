В Киеве вновь действуют почасовые графики отключения света

Графики снова заработают с 16:00 в некоторых районах столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Почасовые графики отключения электричества снова введены в Киеве. Об этом сообщила компания ДТЭК.

Графики снова заработают с 16:00 в некоторых районах столицы. Ограничения также будут действовать и в некоторых областях Украины.

Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что ограничения энергопотребления будут введены 3 ноября в ряде областей Украины.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений. В ночь на 30 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, во время действия предупреждения поступали сообщения о взрывах в разных областях. Позже сообщалось о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.