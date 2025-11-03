В Курской области открылся памятник тренеру по фехтованию Мавлютову

Его создал курский скульптор Владимир Бартенев

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Памятник заслуженному тренеру России по фехтованию Ильдару Мавлютову открылся в Курчатове Курской области на площади перед спортивным комплексом "Энергетик". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В Курчатове на обновленной площади перед спортивным комплексом "Энергетик" открыли памятник заслуженному тренеру России Ильдару Мавлютову. Ильдар Масалимович всю свою жизнь посвятил спорту, пройдя путь от рядового тренера Курчатовской ДЮСШ до наставника сборной России, получив признание мирового спортивного сообщества. <…> Именно благодаря Мавлютову Курская область стала одним из ключевых центров фехтования в стране. Сегодня созданная им школа олимпийского резерва продолжает готовить уже третье по счету поколение спортсменов", - написал он.

За время своей тренерской деятельности Мавлютов вырастил трех олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр, а также многих чемпионов России и Европы. Среди них чемпионка Игр - 2016 и 2020, шестикратная чемпионка мира Инна Грачева (Дериглазова), олимпийская чемпионка - 2008, чемпионка мира и Европы Евгения Ламонова, серебряный призер Олимпиады - 2020 Владислав Мыльников, чемпионы мира Дмитрий Жеребченко, Ольга Лобынцева, Яна Рузавина.

Памятник тренеру создал курский скульптор Владимир Бартенев. "В ходе церемонии открытия памятника, <…> предложил присвоить площади, где он установлен, имя великого тренера. Собравшиеся встретили идею бурными аплодисментами. Такие люди, как Ильдар Мавлютов, должны навсегда оставаться в нашей памяти!" - добавил Хинштейн.

Мавлютов умер 15 сентября 2021 года на 69-м году жизни.