В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось 560 машин

Время ожидания составляет около часа

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон суммарно составляют 560 машин, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Данные приводятся на 18:00 мск.

По данным канала, очередь в воскресенье начала формироваться к 13:00, тогда со стороны Крыма ожидали 80 машин, а к 15:00 первые 70 автомобилей скопились со стороны Кубани.