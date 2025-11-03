В России число разводов среди семей с детьми впервые сократилось на 30%

За первое полугодие 2025 года в суды подали 163 тыс. подобных заявлений

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число разводов семей с детьми в России за последние два года сократилось на 30%. Об этом свидетельствует судебная статистика, которую изучил корреспондент ТАСС.

В первом полугодии 2025 года в суды поступило 163 тыс. заявлений о расторжении браков супругов, имеющих детей, - это на 20% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (204 тыс.) и на 30% меньше, чем в первом полугодии 2023 года (235 тыс). Почти так же сократилось и число удовлетворенных судами заявлений о расторжении браков супругов с детьми - 144 тыс. в первом полугодии 2025 года, что на 17% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (174,5 тыс.) и на 27% меньше, чем за январь - июнь 2023 года (198 тыс).

Тенденцию сокращения числа разводов в семьях с детьми подтверждают и годовые показатели: за 2024 год от супружеских пар с детьми в суды поступило 394 тыс. заявлений о разводе - на 16% меньше, чем за 2023 год (469 тыс.), и на 15% стало меньше удовлетворенных заявлений о разводе таких пар - 351,5 тыс. в 2024 году против 415 тыс. в 2023 году.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, последние десятилетия общее число разводов в судах пар с детьми почти не менялось. В 2005 году они подали в суды 412 тыс. заявлений о разводе, в 2010 году - 422 тыс., в 2015 году - 413 тыс, в 2018 - 403 тыс., в 2019 - 394 тыс. Спад произошел в "ковидные" 2020-2021 годы, когда суды сократили прием граждан из-за ограничений: тогда было подано 336 тыс. и 399 тыс. заявлений от пар с детьми соответственно. Но уже в 2022 году число обращений о разводе пар с детьми выросло до 449,7 тыс., в 2023 - до 469 тыс.